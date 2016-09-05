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Eğitim

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2016-YDS Sonbahar Dönemi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

05 Eylül 2016 19:05

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2016-YDS Sonbahar Dönemi) soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2016-YDS'de kullanılan soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında "eser niteliğinde" olduğu, telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu ifade edildi.

Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında da bulunuldu.

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