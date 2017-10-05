YDS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 17 Eylül'de düzenlenen YDS sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacıyla düzenlenen, sonbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 17 Eylül’de yapıldı.



YDS sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminde duyuruldu.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,



90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,



80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,



70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,



60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,



50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul ediliyor.

YDS puanı nerelerde kullanılır?





Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.



Lisans düzeyinde her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanı istenmektedir. Özellikle lisansadaylarının YDS’ye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır. Kamuda çalışanlardan yabancı dil tazminatı almaya hakkı olanların bu tazminatı alabilmeleri için YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.



Yüksek lisans (master) öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Master öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.



Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Doktora öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Doktora öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir.



Doçent adaylarının YDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden en az 65 almaları gerekmektedir.



Doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar bu kişilerin YDS’ye girerek 100 üzerinden en az 55 almaları gerekmektedir.



Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.