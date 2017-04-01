YDS adayları dikkat; 15 dakika kuralı yarın da geçerli

ÖSYM tarafından düzenlenen ilkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), yarın saat 10.00'da başlayacak.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak.

Sınav Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılacak.

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu dillerden sınava giren adaylar, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularını yanıtlayacak.

Diğer dillerde ise sınav, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.

Adaylara sınavda 180 dakika süre verilecek.