-YÇS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS), 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. YÇS, anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle yurt dışında bulunduğu sırada, lise öğrenimlerinin en az son üç yılını bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler için, yükseköğretim kurumlarında ayrılan kontenjanlara öğrenci seçmek amacıyla yapılıyor. Sınav, 3 Temmuz 2011 Pazar günü Ankara ve Köln'de yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da, Almanya saati ile 09.00'da başlayacak ve 210 dakika sürecek. Sınavda adaylara, Genel Başarı Testi, Yabancı Dil Testi (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Türkçe Testi uygulanacak.