YBP ve SP puan hesapları için iptal davası

2007-2008 öğretim yılında yürürlüğe giren Ortaöğretime Geçiş Sistemi, haksızlıklara yol açtığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007-2008 öğretim yılından itibaren yeniden yapılandırdığı Ortaöğretime Geçiş Sistemi mahkemelik oldu. Tarık Akan’a ait Özel Taş İlköğretim Okulu’ndan bir grup öğrenci velisinin avukatı Mert Er Karagülle, Ortaöğretime Geçişte Esas Alınacak Puan hesabında yüzde 25 etkiye sahip Yılsonu Başarı Puanı’nın (YBP) belirlenmesinde okul birincisi puanının baz alınmasının hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay’da dava açtı. Avukat Karagülle, hesaplama sistemi ve ilgili yönerge maddesinin iptalini talep etti.



Başvuruda, "Okuldaki en yüksek puana sahip öğrencinin YBP’sini yıl içinde girdiği sınavlar belirlemektedir. Anılan öğrencinin, okuldaki bir sınavında dahi ’başı ağrıyıp düşük not alması’ veya ’iyi performans gösterip yüksek not alması’, okuldaki diğer onlarca öğrencinin YBP’sini olumlu-olumsuz etkilemektedir. Bu sonuç, zincirleme olarak yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği, 0,001 puanın dahi sıralamayı etkilediği sistemde, pozitif veya negatif bir sonuç doğurmaktadır" denildi.



Danıştay Başkanlığı’na sunulan dava dilekçesinde MEB kılavuzuna göre Ortaöğretime Geçişte Esas Alınacak Sınıf Puanı’nda (SP), Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) yüzde 70, Yılsonu Başarı Puanı’nın (YBP) yüzde 25 ve Davranış Puanı’nın (DP) yüzde 5 oranlarıyla hesaplandığı, SBS’nin 500 tam puan üzerinden hesaplandığı, DP’nin 100 tam puan üzerinden hesaplanıp, 500 tam üzerinden bir puana dönüştürüldüğü belirtildi. Mevcut puanın (örneğin 99,00) 5 ile çarpılması yöntemi ile yapılan hesaplamada; YBP’nin de öğretimin devam ettiği okulda 100 tam puan üzerinden belirlenip, 500 tam üzerinden bir puana dönüştürülmesine rağmen uygulamanın DP’den farklı olduğu, YBP’nin 500 tam puan üzerinden bir puana dönüştürülmesi aşamasında, "Okuldaki En Yüksek Yılsonu Başarı Puanı"nın hesaba dahil edildiği, bu uygulamanın hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne sürüldü.



İşte örnek: 50, 98’den büyük mü



A okulunda notu 75,00 olan öğrencinin okulundaki en yüksek not 98,00 ise, YBP 382,653 olacaktır. Buna karşılık B okulunda notu 75,00 olan öğrencinin okulundaki en yüksek not 95,00 ise, onun YBP’si 394,737 hesaplanacaktır.



Örneği biraz geliştirirsek; 50’şer öğrenci olan iki ayrı okul (A ve B) düşünelim. A okulundaki bir öğrencinin notunun, B okulundaki bir öğrenci ile aynı olduğunu ve bu durumun 49 öğrenci için de geçerli olduğunu varsayalım. Sadece "en yüksek notların" birbirinden farklı olduğunu, A okulundakinin daha yüksek olduğunu öngörelim. Sırf bu nedenle, A okulundaki diğer 49 öğrencinin YBP’si B okulundaki emsallerine göre düşük olacaktır.