Yazlık kiraları cep yakıyor: Bodrum'da konut kirası 30 binden başlıyor!

Yaz sezonu yaklaşırken, tatilciler yazlık bölgelerde sezonluk ya da aylık ev arayışına başladı. Bodrum’da ortalama konut kirası 30 bin liraya, lüks sitelerde 100 bin Euro ila 250 bin Euro’ya fırladı. Milas’ta ortalama kira 16 bin 500, Marmaris’te 10 bin, Fethiye’de ise 6 bin lira olarak gözlemlendi.

Çeşme ve Alaçatı’da aylık daire kiraları 6-7 bin liradan başlarken, villalarda 150 bin liraya kadar çıkıyor. Kiraların fahiş arttığı Antalya Kemer’de ortalama kira 13 bin lirayı, Alanya’da 8 bin 500 lirayı buluyor. Kaş’ta gecelik villa kirası için 4 bin lirayı gözden çıkarmak gerekirken, Ayvalık’ta villa kiralamanın aylık bedeli 20 bin liradan başlıyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Bodrum’da emlak danışmanlık şirketi sahibi Süha Kumbasar, “Kiralık ev için korkunç bir talep var” dedi. Mülk sahiplerinin artık yıllık kiralamaya yanaşmadığını, aylık ya da sezonluk kiralama yapıldığını belirten Kumbasar, “Ortalamada ise aylık rakamların 30-35 bin liradan başladığını, 175-200 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Lüks malikanelerde rakamlar milyonu da buluyor” dedi.

Öte yandan emlak seri ilan platformu Emlakjet’in araştırmasına göre son 1 yılda kira artış rekoru ülke genelinde Muğla ve Antalya’da. Her iki ilde de kira artışı yüzde 271 oldu.