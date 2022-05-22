Yazlık ev fiyatları uçtu; son 4 yılda metrekare satış fiyatları yüzde 400'ü aştı

Yazlık bölgelerdeki konut fiyatları son 4 yıl içinde büyük artışlar kaydetti. Söz konusu artışta ise en büyük rolü ise pandemi döneminde evde çalışma düzenine geçilmesi oynadı.

Endeksa.com'un Ekonomist Dergisi için hazırladığı araştırmaya göre yazlık bölgelerde en metrekare bazında bakıldığında en çok artış Bodrum'da görüldü. Araştırmaya göre Bodrum’un bazı bölgelerinde 2019-2022 arasında satılık konut m2 fiyatlarındaki artış yüzde 400’ün üzerine çıktı.

Salgının etkisi büyük

Söz konusu dönemdeki fiyat artışlarının en büyük sebebi ise pandemi. Uzaktan çalışma sistemine geçişle birlikte beyaz yakalı çalışanlar başta olmak üzere birçok çalışan yazlık bölgelerde kalmayı ve sürekli olarak buralarda yaşamayı tercih ettiler. Yaz mevsiminin yaklaştığı şu dönemde yine yazlık bölgelere olan talepte ciddi bir artış söz konusu

Bodrum zirvede

Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum; 2019-2022 arasında satılık konut metrekare fiyatlarındaki artışla lider olurken, Akyarlar’da yüzde 417, Gümüşlük’te yüzde 403’lük, Güvercinlik’te yüzde 398, Bitez’de yüzde 397, Yalıkavak’ta yüzde 382 artış, Kuşadası’nda ise yüzde 415 artış yaşandı.

2019-2022 yılları arasında metrekare kira endeksindeki değişim incelendiğinde Alanya’da yüzde 307, Kemer’de yüzde 304, Şile’de yüzde 246, Fethiye’de yüzde 233 artış gözlendi.