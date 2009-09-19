Yazıyla yalan tahlili

İsrailli araştırmacılar, bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini tespit amacıyla kullanılabilecek, sadece yazı tahliline dayalı ''yalan makinası'' geliştiriyor.



İsrailli araştırmacılar, sadece yazı tahliline dayalı "yalan makinası" geliştiriyor. Test, elektronik tükenmez kalemle iki metin yazmaya dayanıyor.



Hayfa üniversitesi uzmanlarının geliştirdiği yazılım tabanlı yazı tahlili sistemi, bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini tespit amacıyla kullanılabilecek. Test, elektronik tükenmez kalemle iki metin yazmaya dayanıyor. Metnin birinde gerçek bir olay anlatılıyor, diğerinde ise hayali senaryo.



Bilgisayar programı, her iki metin yazılırkenki yazı karakterlerini, yazma hızı ve tarzını ve kalemin kağıda yaptığı baskıyı tahlil ederek, hangi metnin senaryo, hangisinin gerçek olduğunu anlıyor.



Gönüllüler arasında yapılan deneylere göre, söz gelimi yalan bir şey yazılırken kalem kağıda daha fazla bastırılıyor, daha az otomatik şekilde yazılıyor. Uzmanlar, yeni sistemin klasik yalan makinalarını destekleyici şekilde kullanılabileceğini düşünüyor.

