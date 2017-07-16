Yazısından dolayı gözaltına alınan gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, haber yapmak için gittiği Ankara'da 15 Temmuz Darbe girişimi'ne ilişkin "Yerim destanınızı" başlığıyla yayımladığı yazısından dolayı gözaltına alındı. Koray, sevk edildiği adliyede adli kontrol karariyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Koray'ın 15 temmuz Darbe Girişimi ile ilgili kaleme aldığı yazısı çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Koray, "Sen gece kalk Ankara'ya gel, sabah kalk Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözalti..hastane..karakol.. adliye.. Demeç almaya geldim, ifade veriyorum…” ifadelerini kullandı.