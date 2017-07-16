T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yazısından dolayı gözaltına alınan gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Yeliz Koray, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin "Yerim Destanınızı" başlıklı bir yazı yamıştı

16 Temmuz 2017 20:45

Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, haber yapmak için gittiği Ankara'da 15 Temmuz Darbe girişimi'ne ilişkin "Yerim destanınızı" başlığıyla yayımladığı yazısından dolayı gözaltına alındı. Koray, sevk edildiği adliyede adli kontrol karariyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Koray'ın 15 temmuz Darbe Girişimi ile ilgili kaleme aldığı yazısı çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti. 

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Koray, "Sen gece kalk Ankara'ya gel, sabah kalk Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözalti..hastane..karakol.. adliye.. Demeç almaya geldim, ifade veriyorum…” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

Yerim Destanınızıyazıgazetecigözaltıtutuklamaadli kontrolhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24