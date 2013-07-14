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Yaşam

Yazın sıcak renkleri kış modasını da ısıtacak

Ünlü markalar sonbahar-kış kreasyonlarını birer birer görücüye çıkartıyor. Modaseverler, sonbahar ve kış aylarının da sıcağın renkli kıyafetlerinden etkilendiği görüşünde

14 Temmuz 2013 00:25

Sıcak yaz günlerinin tam ortalarında olduğumuz günlerde, ünlü markalar da 2014 sonbahar-kış koleksiyonlarını görücüye çıkarttıı. Beklenen koyu renkler ve kalın kumaşların aksine, renkli ve canlı renklerin hakim olduğu 2014 sonbahar-kış koleksiyonunda, yazdan kalma bir görünüm yansıtılıyor.

 

2014 sonbahar kış modası

 

Bu sonbaharda, beyazların etkisi devam ediyor. Hemen her renkle rahatlıkla kombinlenebilecek beyaz renginin yanı sıra, önümüzdeki sezon saks mavisi ve şarap kırmızısı da yer alacak. Ayrıca geçtiğimiz kış etkisini gösteren bordo rengi, önümüzdeki kışın en çok kullanılan renklerinden biri olacak.

Son yıllarda kadınlar arasında oldukça moda olan trençkotlar, bu sonbahar-kış sezonunda da karşımıza çıkıyor. Doğru modelle vücut kusurlarının çok rahat gizlenmesini sağlayan trençkot modelleri arasında, bu sezon kahverengi tonlarının yanı sıra kırmızı tonları da öne çıkıyor.

Geçtiğimiz 2013 sonbahar kış sezonunda öne çıkan zümrüt yeşili, önümüzdeki sezon yerini kırmızı ve mavi tonlarına bırakıyor. Özellikle saks mavisi ve siyah kombinlerinin, bu kış da bolca görüleceği tahmin ediliyor.

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