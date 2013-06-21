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Yaşam

Meteoroloji'den yazın ilk gününde sıcaklık uyarısı

Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonundan itibaren 8 derece artacak

21 Haziran 2013 11:23

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının bu hafta sonundan itibaren artacak.

Önümüzdeki hafta boyunca iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede olmak üzere normallerinin 4 ila 8, doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Beklenilen en yüksek hava sıcaklığı Ankara'da 35, İstanbul'da 34, İzmir'de 36, Antalya ve Manisa'da 37, Adana ve Diyarbakır'da 38, Şanlıurfa ve Aydın'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıklarının Haziran ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı bulunan yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekiyor.

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