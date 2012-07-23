Yazın en sıcak günleri geliyor

Türkiye’yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar cumartesiye kadar, Temmuz ortalamasının 8-10 derece üzerine seyredecek.

Balıkesir, Bursa, Sakarya, Manisa, Bolu, Ankara, Antalya, Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya’da sıcaklıklar 42 dereceyi bulacak.

Samsun-Trabzon boyunca Karadeniz kıyıları da bu yıl ilk kez 35 dereceye yaklaşacak.

İstanbul yarın 33 derece, çarşamba ve perşembe günü ise termometreler 35 dereceyi gösterecek

İzmir-Bodrum boyunca Ege sahillerini ise artan nem oranı bunaltacak. Rüzgar da hafif olacağından nefes almanın zor olduğu bu hava koşullarında hissedilen sıcaklık 39-40 derece olacak.

Hafta sonu ise sıcaklıkların 35 derecelere doğru inmesi bekleniyor.