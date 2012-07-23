T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yazın en sıcak günleri geliyor

Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıkları 8-10 derece artacak

23 Temmuz 2012 19:10

Türkiye’yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar cumartesiye kadar, Temmuz ortalamasının 8-10 derece üzerine seyredecek.

Balıkesir, Bursa, Sakarya, Manisa, Bolu, Ankara, Antalya, Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya’da sıcaklıklar 42 dereceyi bulacak.

Samsun-Trabzon boyunca Karadeniz kıyıları da bu yıl ilk kez 35 dereceye yaklaşacak.

İstanbul yarın 33 derece, çarşamba ve perşembe günü ise termometreler 35 dereceyi gösterecek

İzmir-Bodrum boyunca Ege sahillerini ise artan nem oranı bunaltacak. Rüzgar da hafif olacağından nefes almanın zor olduğu bu hava koşullarında hissedilen sıcaklık 39-40 derece olacak.

Hafta sonu ise sıcaklıkların 35 derecelere doğru inmesi bekleniyor.

ETİKETLER

Türkiyesıcaklıklarhava durumu8 10 dereceartaacksıcak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24