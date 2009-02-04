Yazın doğan çocuklar daha uzun boylu oluyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yazın veya sonbaharın başında doğan çocukların, baharda veya kışta doğan akranlarına göre genellikle daha uzun boylu ve güçlü olduğu belirlendi.



BBC'nin haberine göre Bristol Üniversitesinde yapılan, 10 yaşındaki 7000 çocuğun incelendiği araştırmada, yazın ve sonbahar aylarında doğanların, kış aylarında doğan akranlarından ortalama yarım santimetre daha uzun oldukları ve kemik kitlelerinin daha fazla olduğu sonucuna varıldı.



Araştırmadan çıkan sonucun, bu çocukların annelerinin güneşe maruz kalmalarından kaynaklanabileceği belirtildi. Vücudun, kemiklerin oluşumu için gerekli olan D vitaminini güneş ışığı sayesinde aldığını hatırlatan araştırmacılar, rahimde olan bebeklerin bile güneş ışığından yararlanabileceğini kaydediyor.



Araştırmacılar, yazın hamileliğin son dönemlerine giren anne adaylarına, gerekli D vitamini düzeyine ulaşabilmeleri için dışarda yürümelerini, hatta güneş banyosu yapmalarını öneriyor. Araştırmacılar ayrıca, güneşe kontrollü bir şekilde maruz kalındığında cilt kanserine yakalanmaktan endişe edilmemesini, hiç güneş görmemektense biraz güneşe çıkmanın daha iyi olacağını ifade ediyor.



Anne adaylarına, yeterli güneş yoksa ve bebeklerini özellikle kasım ve mayıs ayları arasında dünyaya getireceklerse, takviye D vitamini almak için doktorlarına başvurmaları da öneriliyor.



(AA)

