T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yazın doğan çocuklar daha uzun boylu oluyor

Yazın doğan çocukların, baharda veya kışta doğan akranlarına göre genellikle daha uzun boylu ve güçlü olduğu belirlendi.

04 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yazın veya sonbaharın başında doğan çocukların, baharda veya kışta doğan akranlarına göre genellikle daha uzun boylu ve güçlü olduğu belirlendi.

BBC'nin haberine göre Bristol Üniversitesinde yapılan, 10 yaşındaki 7000 çocuğun incelendiği araştırmada, yazın ve sonbahar aylarında doğanların, kış aylarında doğan akranlarından ortalama yarım santimetre daha uzun oldukları ve kemik kitlelerinin daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmadan çıkan sonucun, bu çocukların annelerinin güneşe maruz kalmalarından kaynaklanabileceği belirtildi. Vücudun, kemiklerin oluşumu için gerekli olan D vitaminini güneş ışığı sayesinde aldığını hatırlatan araştırmacılar, rahimde olan bebeklerin bile güneş ışığından yararlanabileceğini kaydediyor.

Araştırmacılar, yazın hamileliğin son dönemlerine giren anne adaylarına, gerekli D vitamini düzeyine ulaşabilmeleri için dışarda yürümelerini, hatta güneş banyosu yapmalarını öneriyor. Araştırmacılar ayrıca, güneşe kontrollü bir şekilde maruz kalındığında cilt kanserine yakalanmaktan endişe edilmemesini, hiç güneş görmemektense biraz güneşe çıkmanın daha iyi olacağını ifade ediyor.

Anne adaylarına, yeterli güneş yoksa ve bebeklerini özellikle kasım ve mayıs ayları arasında dünyaya getireceklerse, takviye D vitamini almak için doktorlarına başvurmaları da öneriliyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24