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Sağlık

Yazın denizi tercih edin

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), yaz aylarında havuz ve deniz suyundan kaynaklanabilecek hastalıklar konusuda yurtttaşları uyararak havuz yerine denizi önerdi.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), yaz aylarında havuz ve deniz suyundan kaynaklanabilecek hastalıklar konusuda yurtttaşları uyararak havuz yerine denizi önerdi.


Havuzlardan veya denizlerden en fazla bulaşan hastalığın mantar enfeksiyonları olduğunu söyleyen CİSED Genel Başkanı Dr. Cem Keçe, zorunlu hallerde su sirkülasyonunun fazla olduğu havuzların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.


Havuz daha çabuk kirleniyor


Dr. Keçe, “Yeterince temizlenmeyen havuzlar ve kirlilik seviyesi yüksek sahiller tehlikeli olabilir” dedi. Denizde mikrop kapmanın havuzlara oranla daha zor olduğunu söyleyen CİSED Genel Sekreteri Fatma Ayrık da “Kirli, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümdeki denizde yüzmeyin. Havuzlara daha çok dikkat etmek gerekir. Durağan sular olması nedeniyle kolaylıkla kirlenebilir ve mikrop üremesi daha kolaydır” dedi.

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