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Sağlık

Yazın daha çok domates ve karpuz yiyin

Domates ve karpuzda bol miktarda bulunan likopen, güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu zararlı etkileri azaltabiliyor.

21 Ağustos 2008 03:00

Domates ve karpuzda bol miktarda bulunan likopen isimli madde, güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu zararlı etkileri azaltabiliyor.

Fazla miktarda domates, salça, ketçap ve karpuz yiyenlerde güneşin yararlı etkileri daha fazla, zararlı etkileri ise daha az görülüyor. Bol bol domates ve karpuz yiyenler daha güzel ve daha erken bronzlaşıyor. Bu kişilerde güneş hasarına bağlı cilt kırışıklıkları ve güneş lekeleri de daha az görülüyor. Domatesi yemeden önce birazcık ısıtmanızı ve üzerine birkaç damla zeytinyağı eklemenizi öneriyoruz.

(Tempo24)

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