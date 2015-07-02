Yazın çay içmek serinletir mi?

Avrupa'nın önemli bir bölümü dünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün sıcaklık 36.7 dereceye kadar çıktı. Pakistan'da geçen hafta aşırı sıcaklar binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Meteoroloji uzmanlarına göre, gelecek hafta Türkiye genelinde de sıcaklar artacak.

Peki, sıcaklardan nasıl korunmalı? Günün en sıcak olduğu saatlerde güneşe çıkmamak, bol bol su içmek ve dışardaysanız güneş kremi kullanmak en bilinen tavsiyelerden.

Peki sıcağa karşı ne tür önlemler almak gerekiyor ve doğru bilinen yanlışlar neler?

Beyaz mı siyah mı daha iyidir?

BBC Türkçe'nin haberine göre, beyaz tişört ve şortun sıcaklar için en iyi giysiler olduğu söylenir. Bu doğru mu? Bir ölçüde. Keten ve pamuklu kumaşlar teri emer, hava geçişine izin verir.

İnsan eliyle yapılan polyester gibi kumaşlardan çok daha iyidirler. Zira bu tur kumaşlar nemi hapseder. Bunun sonucunda daha fazla rahatsız olursunuz ve sıcak alırsınız. Ancak iş renge gelince konu bu kadar basit değil.

Dışarıda çok fazla doğrudan güneş ışınına maruz kalıyorsanız, beyaz giymek iyidir. Çünkü beyaz ısıyı diğer diğer renklerden daha iyi yansıtır. Isıyı çevreye yansıtır ve sizi serinletir.

Sıcak içecekler

Sıcaklarda susuz kalmamak gerekir. Yeterince su ya da meyve suyu gibi sıvı tüketmezseniz kendinizi kötü hissetmeye başlayabilirsiniz. Başağrısı ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Güneş çarpması ölümlere bile neden olabilir.

Peki ya sıcak içecekler. Sıcak içecekler serinlemenize yardımcı olur mu? Konu burada tekrar terlemeye geliyor.

Sıcak içecekler vücut ısınızı artırır. Bu da terlemeye yol açar. Terlemek sizi serinletir. Çünkü nem buharlaşır ve vücudunuzun sıcaklığının bir kısmını alır. Ancak terlemek aynı zamanda vücudunuzun sıvı kaybetmesi demektir. Bu yüzden daha fazla sıvı tüketmek gerekir.