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Yaşam

Yazın buzullar iki kat fazla eriyor

Sanayi ürünleri, petrol, kömür gibi fosil yakıtlarının tüketiminden kaynaklanan karbondioksitle dünya ikliminin giderek ısınması, en çarpıcı biçimde Grönland'da d

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - Sanayi ürünleri, petrol, kömür gibi fosil yakıtlarının tüketiminden kaynaklanan karbondioksitle dünya ikliminin giderek ısınması, en çarpıcı biçimde Grönland'da da kendini gösteriyor.

İskoç bilim adamlarının Norveç'in başkenti Oslo'da açıklanan çalışmasına göre, Grönland'da buzulların denize doğru kayarak erimesi, yaz aylarında yüzde 220 oranında artıyor.

Edinburgh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ian Bartholomew'un Nature Geoscience bilim dergisinde yayınlanan bulgusuna göre, Güney Kutbu Antarktika'dan sonra dünyanın en büyük buzul ve buzlasına (katı sahanlığı deniz buz örtüsü) sahip Grönland'da buzullar yazın çok daha hızlı biçimde eriyor. 35 km kıta içinde ve 1095 metre rakımlı yerlere kadar buzullar, Grönland'da yazın denize 300 metre kadar kayabiliyor.

BM'nin son derece kritik Danimarka-Kopenhag İklim Zirvesi'nin 8-17 Aralık 2009'da tam başarısızlıkla bitmesi ve dünyanın baş döndürücü hızla nüfus artışına sahne olması, sanayi ürünlerinin, yakıtların karbondioksit salımının atmosferde sera etsisi yaratarak giderek dünyayı yavaş yavaş ölüme yaklaştırması, bazı bilim adamlarınca esefle karşılanıyor.

Grönland, tümden eriyecek olsa dünya denizleri ve okyanusları 7 metre yükselecek. "Buz"un varlığı, dünya ikliminin bozulmaması için çok önemli. Güneş, rüzgar, hidroelektrik enerjisi, dünyanın kurtulması için çok önemli sayılıyor.

Aralık 2009'da "beyaz bayrak" çekerek sanayi karşısında yenilgiyi kabul eden Kopenhag'da, Hans Christian Andersen'in (1805-1775) sonsuz fedakar "Küçük Denizkızı" ölüm kalım savaşı veren tabiatı simgeliyor.

1913'te Kopenhag'ın Langelinye Limanı'nda kaya üzerine oturtulan Küçük Denizkızı heykeli, sessizce doğanın bozuluşunu izliyor.

Grönland, Danimarka'nın eski özerk bölgesi.



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