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Yazın biçiyorlar, kışın kızaklarla taşıyorlar

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, hayvancılık yaparak, geçimini sağlayanların yaşadığı zorluklar, kış aylarında daha da artıyor

07 Ocak 2019 15:41

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, hayvancılık yaparak, geçimini sağlayanların yaşadığı zorluklar, kış aylarında daha da artıyor. Hayvanların ot yiyeceğini yazın dağlarda biçip, biriktiren yöre sakinleri, kışın bunları kızaklara yükleyip, köye getiriyor.
Hakkari merkeze 190 ve Şemdinli\'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilçesi ile Irak sınırı arasında bulunan Balkaya Dağı\'nda, kış aylarında, köylünün ot taşıma derdi başlıyor. Balkaya Dağları\'nın eteklerinde yer alan Umurlu köyünde yaşayanlar, yaz aylarında buralarda biçtikleri otları kışın daha kolay şartlarda taşımak için belirli noktalarda topluyor. Yöre sakinleri, kar yağdıktan sonra da biriktirdikleri bu otları kızaklara yükleyip, köye indiriyor.

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