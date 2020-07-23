Yazılımcıların yurtdışına göç sebepleri: Ekonomik olduğu kadar politik

Türkiye’den yurtdışına yazılımcı göçünün sebebi ne? Ekonomy.TV’den Birdem Demir’in sorularını yanıtlayan yurtdışındaki yazılımcılar İbrahim YIlmaz ve Samed Yıldırım, sadece ekonomik değil toplumsal nedenleri olduğunu da belirtti. Bilişim sektörünün seküler yaşam tarzını en fazla benimseyen sektör olduğunu savunan 20 yıllık yazılımcı İbrahim Yılmaz, buradaki değişimin ve mahalle baskısının büyümesinin yurtdışına göçe zorladığını vurguladı. Türkiye’de yazılımcılara iş veren patronların profilinin son dönemde değiştiğine dikkat çeken İbrahim Yılmaz, yeni gelenlerin bilişim çalışanlarının “rahatlığını” anlayamadığını belirtti.

"Çalışma şartları daha insani"

Türkiye’de şirketlerin yazılımcıların işdışı zamanlarına saygı göstermediğini kaydeden Yılmaz, “Türkiye’de fazla mesai diye bir kavram yok. Burada ise mesai dışı saatlerdeki çalışmanızın karşılığını ücret veya izin hakkı olarak alabilirsiniz. Yurtdışında çok daha insani şartlarda çalışabiliyorsunuz” dedi.

Yılmaz, Türkiye’deki bilişim şirketlerinin evden çalışmaya da sıcak bakmadığını belirterek, “Türkiye'de 'Ofise eden tişörtle geldin!' diye azarlayan yöneticilerle bile karşılaşmıştım. Yurtdışında ise ofis dışından çalışmak çok normal karşılanıyor" diye konuştu.

İbrahim Yılmaz, Avrupa’da aldığı ücretin Türkiye’deki kazancının altında olduğunu ancak yaşam kalitesinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, “Buradaki yaşamın aynısını Türkiye’de kurabilmek için ayda 60 bin lira kazanmam gerekiyor” dedi.

Yurtdışına yazılımcı göçünün süreceği öngörüsünde bulunan İbrahim Yılmaz, “Aile bağları nedeniyle Türkiye’de kalanlar dışında çevremdeki herkes yurtdışına gitmek istiyor” diye konuştu.

"Türkiye'nin siyasi gündemi stres yaratıyor"

İTÜ’de elektrik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yazılıma yönelen Samed Yıldırım ise göç nedenlerinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyerek, kimilerinin daha yüksek gelir peşinde, kimilerinin iş bulamadığı için, kimilerinin ise daha özgür bir ortamda yaşamak için göç ettiğini belirtti. Yıldırım, “Ben Türkiye’de hissettiğim rahatsızlık duygusu nedeniyle geldim” dedi. Türkiye’nin politik gündeminin insanları içine alıp sürüklediğini belirten Samed Yıldırım, bunun insanda stres ve kaygı yarattığını, yurtdışına çıkınca bundan kurtulduğunu anlattı.