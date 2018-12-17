Yazılımcı Orkun Dülgeroğlu gözaltına alındı

Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA-AİLE üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti üzerine hakkında \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'Hakaret\' ve \'Tehdit\' suçlamalarıyla işlem başatıldı. Orkun D. yakalanarak gözaltına alındı.

BABA VE ESKİ AVUKATIN ŞİKAYETLERİ SONUCU OPERASYON

Baba Nadir D. ve Orkun Dülgeroğlu\'nun eski avukatı Koray K.\'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu\'nun kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN GÖZALTINDA

Yapılan operasyonla Orkun Dülgeroğlu, \"Adnan Oktar suç örgütü üyelik\"ten yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, Orkun Dülgeroğlu\'nun evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ele geçirilen dijital verilerin imajları almaya başladığı öğrenildi. Orkun Dülgeroğlu\'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.

