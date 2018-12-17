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YAZILIMCI ORKUN DÜLGEROĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haber: Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Aile üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti

17 Aralık 2018 17:05

Haber: Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Aile üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti üzerine hakkında \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'Hakaret\' ve \'Tehdit\' suçlamalarıyla işlem başatıldı. Orkun D. yakalanarak gözaltına alındı. 

BABA VE ESKİ AVUKATIN ŞİKAYETLERİ SONUCU OPERASYON
Baba Nadir D. ve Orkun Dülgeroğlu\'nun eski avukatı Koray K.\'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu\'nun kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi. 

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN GÖZALTINDA 
Yapılan operasyonla Orkun Dülgeroğlu, \"Adnan Oktar suç örgütü üyelik\"ten yakalanarak gözaltına alındı.  Polis ekipleri, Orkun Dülgeroğlu\'nun evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ele geçirilen dijital verilerin imajları almaya başladığı öğrenildi. Orkun Dülgeroğlu\'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.
 

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