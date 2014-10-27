T24 LogoT24 Logo
Politika

'Yazılı basında LGBTİ’ler stereotiplere hapsediliyor'

Kaos GL'nin hazırladığı son üç aylık rapora göre, LGBTİ’ler kalıp yargılarla yansıtılıyor, stereotipleştiriliyor

27 Ekim 2014 16:29

Kaos GL Derneği’nin LGBTİ’lerin medyada yer alış biçimlerini izlediği raporunun 2014 yılı üçüncü üç ayı yayınlandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında günlük gazetelerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yer veren haberlerindeki dil incelendi. Rapordaki en çarpıcı sonuçlardan biri LGBTİ'lerin yazılı basında stereotiplere hapsedilmiş olması.

Kaos GL'de yer alan habere göre, LGBTİ’lere ilişkin dil genel olarak olumlu olsa da; stereotipleştirme devam ediyor. LGBTİ’ler stereotiplere ve kalıp yargılara hapsedilerek yansıtılıyor. LGBTİ varoluşlar magazinleştiriliyor.

Yıl sonunda 2014 değerlendirilmesiyle birlikte yayınlanacak medya raporunun üçüncü üç ayına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Haziran 2014 Medya Raporu

Temmuz 2014 Medya Raporu

Ağustos 2014 Medya Raporu

Kaos GL 2013 Medya Raporu’na ise buradan ulaşabilirsiniz.    

ETİKETLER

medyayazılı basınlgbtistereotipleştirmehomofobirapormedya raporumagazinleştirmecinsiyet kimliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24