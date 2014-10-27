'Yazılı basında LGBTİ’ler stereotiplere hapsediliyor'

Kaos GL Derneği’nin LGBTİ’lerin medyada yer alış biçimlerini izlediği raporunun 2014 yılı üçüncü üç ayı yayınlandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında günlük gazetelerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yer veren haberlerindeki dil incelendi. Rapordaki en çarpıcı sonuçlardan biri LGBTİ'lerin yazılı basında stereotiplere hapsedilmiş olması.

Kaos GL'de yer alan habere göre, LGBTİ’lere ilişkin dil genel olarak olumlu olsa da; stereotipleştirme devam ediyor. LGBTİ’ler stereotiplere ve kalıp yargılara hapsedilerek yansıtılıyor. LGBTİ varoluşlar magazinleştiriliyor.

Yıl sonunda 2014 değerlendirilmesiyle birlikte yayınlanacak medya raporunun üçüncü üç ayına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Haziran 2014 Medya Raporu

Temmuz 2014 Medya Raporu

Ağustos 2014 Medya Raporu

Kaos GL 2013 Medya Raporu’na ise buradan ulaşabilirsiniz.