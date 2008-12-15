'Elveda Rumeli'deki 'Mustafa' rolüyle genç kızların sevgilisi olan Tolgahan Sayışman, hiç çapkınlık yapmadığını söyleyince Beyaz tepki gösterdi: Hiçbir şey öğretememişler buna..



Nasıl yani yalnız mısın?



Beyazıt Öztürk; 'Nası Yani?' programında çapkınlık sohbetiyle ortalığı karıştırdı! 'Elveda Rumeli' dizisinin oyuncularının katıldığı programda, söz döndü dolaştı Tolgahan Sayışman'ın 'bekar bir genç olarak Makedonya'da neler yaptığına' geldi. Şebnem Sönmez, "Tolga çok uslu" deyince, Beyaz kendini tutamadı: 26 yaşındasın, yakışıklısın, ünlüsün ama uslusun. Yazıklar olsun sana Tolga!"



Gel de öğret Beyaz



Tolgahan Sayışman'dan sonra dizinin tecrübeli oyuncusu Erdal Özyağcılar'a da yüklenen Beyaz, "Ağabey, hiç mi bir şey öğretmiyorsunuz bu delikanlıya?" dedi. Özyağcılar ise, topu tekrar Beyaz'a atarak, "Biz niye sete gelmen için ısrar ediyoruz sanıyorsun?" diye cevap verdi. Beyaz da fırsatı kaçırmadı, espriyi patlattı: Ha, ondan! Sete adap öğretmeye çağırıyorsunuz beni!



Türk gazetecisi gelir bulur!



2005'te 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' seçilen Sayışman Makedonya'da çok keyifli olduklarını belirtip, "Magazin basınından gayet uzaktayız" deyince Meral Okay "Türk gazetecisi gelir bulur" karşılığını verdi.

