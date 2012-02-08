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Yaşam

Yazıcıyla takma çene ürettiler

Hollanda’da Haziran’da yapılan türünün ilk örneği yapay alt-çene nakil ameliyatının ayrıntılarını açıkladı.

08 Şubat 2012 02:00



T24- Hollanda’da Haziran’da yapılan türünün ilk örneği yapay alt-çene nakil ameliyatının ayrıntıları, kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.



Hürriyet'in haberine göre, Implantı LayerWise adlı firma tarafından titan tozu kullanılarak yapılan yapay alt çenenin en orijinal yanı, görüntüsünün üç boyutlu bir yazıcıda büyütülerek hazırlanmış olması.


Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nin Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü’nce geliştirilen teknoloji ilk kez kullanıldı. Yapay alt çenenin nakledildiği 83 yaşındaki hastada böylesi bir operasyona gerek duyulmasının nedeniyse, kronik bir kemik enfeksiyonundan muzdarip olan kadının, kendi çenesinin düzeltilmesinin medikal açıdan riskli kabul edilmesi oldu.


Nasıl yaptılar?


Yapay çenenin üç boyutlu dizaynını elde eden araştırmacılar, bunu daha sonra çok sayıda iki boyutlu katmana ayırdı. Ardından bu katmanlar, yazıcıya gönderildi ve yazıcı da lazer ışınlarıyla, bu ince katmanları birbirine bitiştirdi. Yazıcı makinesinin, yalnızca bir milimetre kalınlıkta bir alt çene tabakası elde etmek için, 33 ayrı katmanı lazerle birleştirdiğine dikkat çeken araştırmacılar, bu alt çenenin tamamını oluşturmak için binlerce katman oluşturduklarını belirttiler.


 

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