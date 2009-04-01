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Yaşam

Yazıcı'ya saldıranlar yakalandı

İstanbul Emniyeti, spiker Ayşenur Yazıcı'ya saldırdığı iddia edilen iki şüphelinin, emniyet görevlilerince yakalandığını bildirdi.

01 Nisan 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, spiker Ayşenur Yazıcı'ya saldırdığı iddia edilen iki şüphelinin, emniyet görevlilerince yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Boğazıma bıçak dayadılar" başlıklı haberde, mağdur Ayşenur Yazıcı'nın şüphelilerle ilgili söylediği iddia edilen "...mahalleli gençler sopalarla koşup, zanlılardan birini yakaladı" şeklindeki ifadenin "gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Açıklamada, 28 Mart'ta meydana gelen olayın akabinde emniyet görevlilerinin, şüphelilerden birini, vatandaşların kovalaması neticesinde kaçtığı Tercüman Çıkmazı'ndaki bir bahçede, diğerini de olaydan 2 gün sonra yakalayarak adli makamlara sevk ettiği ifade edildi.

Emniyet'in açıklamasında, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli, vatandaşlarımızın güvenliği için 365 gün 24 saat görev başındadır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla, etkin bir şekilde devam etmektedir" denildi.

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