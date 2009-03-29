Yazıcıoğlu'nun sandığından BBP çıktı

Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kayıtlı bulunduğu sandıkta, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde BBP ilk sırayı aldı.



Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinin karşısında bulunan Hacı Mehmet Sabancı Lisesindeki 2187

nolu sandıktan, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde en fazla oy Yazıcığlu'nun partisi BBP'ye çıktı.



Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu'nun da kayıtlı bulunduğu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve bazı akrabalarının oy kullandığı sandıkta, her 3 seçimde de

BBP ilk sırayı aldı.



Partililerin ve bazı vatandaşların sabah saatlerinde oy kullanırken karanfil ve gül bıraktığı, görevlilerin de duygu dolu anlar yaşadığı sandıktan, BBP'ye belediye başkanlığında 153, belediye meclisinde 148, il genel meclisinde ise 133 oy çıktı.



Yazıcıoğlu'nun kayıtlı olduğu sandıkta her 3 seçimde de AK Parti ikinci sırayı, CHP ise üçüncü sırayı aldı.

