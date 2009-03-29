T24 LogoT24 Logo
Politika

Yazıcıoğlu'nun sandığından BBP çıktı

Yazıcıoğlu'nun kayıtlı oldğu sandıktan, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde BBP ilk sırayı aldı.

29 Mart 2009 02:00

Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kayıtlı bulunduğu sandıkta, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde BBP ilk sırayı aldı.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinin karşısında bulunan Hacı Mehmet Sabancı Lisesindeki 2187
nolu sandıktan, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerinde en fazla oy Yazıcığlu'nun partisi BBP'ye çıktı.

Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu'nun da kayıtlı bulunduğu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve bazı akrabalarının oy kullandığı sandıkta, her 3 seçimde de
BBP ilk sırayı aldı.

Partililerin ve bazı vatandaşların sabah saatlerinde oy kullanırken karanfil ve gül bıraktığı, görevlilerin de duygu dolu anlar yaşadığı sandıktan, BBP'ye belediye başkanlığında 153, belediye meclisinde 148, il genel meclisinde ise 133 oy çıktı.

Yazıcıoğlu'nun kayıtlı olduğu sandıkta her 3 seçimde de AK Parti ikinci sırayı, CHP ise üçüncü sırayı aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24