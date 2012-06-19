Yazıcıoğlu'nun ölümü Genelkurmay'a sorulacak

Genelkurmay, BBP hukukçularının Muhsin Yazıcoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili sorularını yanıtlamaya hazırlanıyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i ziyaretinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Destici, Muhsin Yazıcoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, Genelkurmay Başkanlığı ile partisinin hukukçularının bir araya geleceğini söyledi.

Destici, ''Genelkurmay Başkanlığı'nın hukukçularıyla bizim hukukçularımız görüşecek, bir araya gelecek ve arkadaşlarımız sormak istedikleri soruları soracaklar ve onlardan da bunun cevabını alacaklar" dedi.

Genelkurmay Başkanı Özel ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin iddia ve konuları paylaştıklarını belirten Destici, bunların, ''Olay sonrası bildirilen yerin aranmaması, enkazdaki bazı parçaların şu anda tutuklu bulunan bazı askerlerce alınmış olması, net radar görüntülerinin savcılıkta olmaması, oradaki hava hareketliliğiyle ilgili iddialar'' olduğunu söyledi.

Orgeneral Özel'in, Genelkurmay Başkanı olduktan sonra Devlet Denetleme Kurulu veya savcıların istediği bilgi ve belgeleri hızlı ve eksiksiz gönderdiğini söylediğini ve buna dair dosyaları gösterdiğini dile getiren Destici, Özel'in konuya vakıf olduğunu gördüklerini ve bunun da kendilerini sevindirdiğini bildirdi.

''Genelkurmay Başkanlığı'nın hukukçularıyla bizim hukukçularımız görüşecek, bir araya gelecek ve arkadaşlarımız sormak istedikleri soruları soracaklar ve onlardan da bunun cevabını alacaklar. Bu şekilde hadiseyle ilgili hiçbir karanlık noktanın, şüphenin ortada kalmaması için böyle bir çalışma yapılacak, bundan sonraki süreçte'' diyen Destici, bunun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Görüşmede, savcıların ve kurumların istediği ancak ulaşmayan bilgi ve belgelerin de en kısa zamanda gönderilmesini istediklerini dile getiren Destici, Orgeneral Özel'in de bu olayın bir an önce aydınlanmasını beklediğini ayrıca TSK'da da hatası, kusuru olanlar varsa ortaya çıkarılacağını bildirdiğini ifade etti.