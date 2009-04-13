Yazıcıoğlu'nun ismi mahalleye verilecek

Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mahalleye verilecek.



Seçimlerden sonra ilk kez toplanan Çubuk Belediye Meclisi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun isiminin, Çubuk ilçesinde bir mahalleye verilmesini kararlaştırdı.



Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden'in başkanlığında toplanan Çubuk belediye meclisi, ikiye bölünecek Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin bir bölümüne Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesi önerisini görüştü.



Başkanlık makamı adına verilen öneri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



Başkan Özden, Yazıcıoğlu'nun siyasetin dışında Çubuk'a vermiş olduğu önem ve değer ile de takdir topladığını ifade ederek, "Yazıcıoğlu'nun adını ilçemizde yaşatmak bizleri onurlandıracaktır. Yazıcıoğlu'nun siyaset anlayışı çok farklıydı. Bu nedenle böyle bir öneride bulunduk. Meclis üyelerimizin kararı doğrultusunda Yazıcıoğlu'nun ismini mahallemizde yaşatacağız" diye konuştu.