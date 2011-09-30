Yazıcıoğlu'nun helikopteriyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

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'Enkaz yerini gösteren harita Jandarma ile birlikte Emniyet'e gitti'

Arama kurtarma ekipleri 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.24'te otobüsle enkazın bulunabileceği muhtemel bölgeye doğru intikal ederken başlıyor. Otobüste konuşma yapan bir komutan "Bir eksiğimiz var mı?" diye soruyor. Askerler ise, "Eksiğimiz yok. fazlası var komutanım." cevabını veriyor. Helikopter düştükten 1 gün sonra kaydedilen görüntülere göre, arama-kurtarma timlerinin helikopterden yaptıkları çekimler görülüyor.Zaman'da yer alan habere göre, çevre köylülerinin enkazı bulduğu günün gecesi 28 Mart 2009 tarihinde saat 00.10'da çekilen görüntülerde ise konuşmalar çok net duyuluyor. Aynı gün çekilmiş olan diğer görüntülerde de sabah bir ağacın dibinde konaklama yapıldığı anlaşılıyor. 28 Mart 2009 tarihinde saat 11.00 sularında enkaz bölgesine ulaşan Kara Kuvvetleri'ne ait Sikorsky helikopter de ters dönmüş bir şekilde görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, kırıma uğramış Sikorsky'nin arkasında bir helikopterin daha çalışır durumda olduğu görülüyor. Görüntülerin son bölümlerinde ise bir kişinin muhtemelen cesetlerden birini çıkarırken, "Buraya hiç kimse gelemez tamam mı? Bölük komutanı, bölüğün yarısı hiç kimse, sadece üçümüz tamam mı?" şeklinde konuşmaları yer alıyor.Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu TC-HEK işaretli helikopter 25 Mart 2009 tarihinde düşmüş, 27 Mart 2009 tarihinde saat 14.28'de Döngel Köyü Muhtarı ile çevre köylerden oluşan 17 vatandaş tarafından bulunmuştu.