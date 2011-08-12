-Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazı korunacak MALATYA (A.A) - 12.08.2011 - Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin enkazının koruma altına alınmasına karar verdi. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği yazıyla helikopter enkazının tutanakla tespit edilerek, korunma altına alınmasını sağladı. Orgeneral Eşref Bitlis'in düşen uçağının enkazının hurdacıya satılması olayını göz önüne alan Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden Doğan'ın koruma kararını helikopter enkazının satışını engellemek için aldığı öğrenildi. Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında 5 kişi ölmüştü.