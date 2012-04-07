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Yazıcıoğlu’nun helikopterinin enkazı gizlenmiş

Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sözkonusu belge, soruşturmayı yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı

07 Nisan 2012 00:05

Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturmada, helikopter enkazının düştüğü gün bulunduğu ancak bunun gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

İddiaya göre; belgede BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasının ardından 3 gün boyunca aranan enkazın aslında kaza günü bulunduğu ancak gizlendiğine ilişkin bilgiler yer aldı.
 
Çizelgede ayrıca helikopterlerin güzergâhı, üslerinden kalkış ve iniş saatleri de bulundu.
 
Belgelerde 25 Mart günü olay yerine giden 2 askeri helikopterin görev çizelgesine de yer verildi.
 
İddiaya göre; çizelge BBP yetkililerinin Çankaya Köşkü’ne sunduğu belgeler arasında yer aldı.
 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Köşk ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e verdikleri ve içeriği açıklanmayan belgenin olayı tamamen aydınlatacağını savunmuştu.

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