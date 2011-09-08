-Yazıcıoğlu'nun cipi yeniden yollarda DENİZLİ (A.A) - 07.09.2011 - Geçirdiği trafik kazası sonrası 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ardından garaja park edilen 20 0001 plakalı cip, Denizli'ye vali olarak atanan Abdülkadir Demir'in talimatıyla 8 yıl sonra garajdan çıkarıldı ve kullanılmaya başlandı. 2003 yılında Denizli sokaklarında, her sabah erken saatlerde trafiğe çıkan Yazıcıoğlu'nun makam aracı lacivert cip, yıllardır park halinde bulunan garajından çıkarılarak Valilik önündeki yerini aldı. Cipin arka koltuğuna oturarak pencereden vatandaşın halini hatırını soran Yazıcıoğlu'nun hatıralarıyla dolu cip, 8 yıl aradan sonra tekrar yollara çıktı. Yaptığı icraatlar ile Yazıcıoğlu'na benzetilen ve Erzincan'dan Denizli'ye tayin olan Vali Abdülkadir Demir de Yazıcıoğlu gibi rafting yapıyor, dağlara tırmanıyor, doğa sporlarını seviyor.