Yazıcıoğlu'nun adı Gaziantep'te yaşatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısının yaşatılması için isminin bir caddeye verilmesini uygun gördüklerini söyledi.



Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin bir caddeye verilmesi kararının belediye meclisi tarafından alındığını belirtti.



Toplantıda söz alan BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Koca da kararın oy çokluğu ile Meclis'ten geçtiğini belirtti ve alınan karardan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne teşekkür etti.



Toplantıda ayrıca, Muhsin Yazıcıoğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

