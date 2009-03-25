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Politika

Yazıcıoğlu'nun 3. kazası

25 Mart 2009 02:00



Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gittiği sırada helikopterin düşmesi sonucu yaralanan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, geçen yıl ve önceki yıl da iki ayrı trafik kazası geçirmişti.

AA muhabirinin derlemelerine göre, 7 Haziran 2008 yılında kara yoluyla İstanbul'dan Ankara'ya giden Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil 13 Mayıs 2007'de Bolu tünelinde kaza yapmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Kazada, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu otomobil hasar görmüştü.

Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçesinde 25 Ağustos 2007 tarihinde çeşitli faaliyetlere katılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu 06 BBP 01 plakalı makam otomobili, D-100 kara yolunun Akıncılar kavşağında traktörle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu otomobilde maddi hasar meydana gelmişti. Muhsin Yazıcıoğlu kazanın ardından başka bir araçla Ankara'ya gitmişti.

Eşi de kaza geçirmiş

BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun yönetimindeki 06 GY 001 plakalı otomobil, Ankara'dan Sivas'a giderken 13 Mayıs 2007 tarihinde, E-88 kara yolunun 22. kilometresinde yoldan çıkmıştı.

Otomobilin şarampole inmesi nedeniyle Gülefer Yazıcıoğlu ile birlikte otomobilde bulunan baldızı Vesile Tekcan (43) ve yakını Nilgün Yılmazer (41), hafif yaralanmıştı. Yaralılar, Yozgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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