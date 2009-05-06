Yazıcıoğlu yaya kaldı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede yaptığı revizyon sonrası Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu koltuğunu Faruk Çelik'e bıraktı.



Önceki kabinenin en mütevazı bakanlarından Yazıcıoğlu, kırmızı plakalı makam aracını da Çelik'e devrettikten sonra eski günlerine döndü. Halkın arasına karışan Yazıcıoğlu, TBMM'ye girerken de yürümeyi tercih etti.



Akşam gazetesinden Raşit Aydoğan’ın objektifine takılan Said Yazıcıoğlu, Meclis'in Dikmen Kapısı'ndan yaya olarak içeri girerek partisinin grup toplantısına katıldı. Yazıcıoğlu, kırmızı ışıkta bir süre bekledi.

