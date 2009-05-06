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Politika

Yazıcıoğlu yaya kaldı!

Kabinedeki revizyon sonrası koltuğuyla birlikte kırmızı plakayı da bırakan Devlet Bakanı Yazıcıoğlu yürümeyi tercih ediyor.

06 Mayıs 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede yaptığı revizyon sonrası Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu koltuğunu Faruk Çelik'e bıraktı.

Önceki kabinenin en mütevazı bakanlarından Yazıcıoğlu, kırmızı plakalı makam aracını da Çelik'e devrettikten sonra eski günlerine döndü. Halkın arasına karışan Yazıcıoğlu, TBMM'ye girerken de yürümeyi tercih etti.

Akşam gazetesinden Raşit Aydoğan’ın objektifine takılan Said Yazıcıoğlu, Meclis'in Dikmen Kapısı'ndan yaya olarak içeri girerek partisinin grup toplantısına katıldı. Yazıcıoğlu, kırmızı ışıkta bir süre bekledi.

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