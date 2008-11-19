Yazıcıoğlu: “Uç talep” ifadesi kastı aştı

'Alevilerin uç fikirlerine itibar etmiyoruz'

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Alevi örgütlerince 9 Kasım’da Ankara’da düzenlenen mitingde ortaya atılan talepleri “uç talep” olarak değerlendirmesiyle ilgili olarak, “Kastı aşan bir ifade olmuştur” dedi.Yazıcıoğlu, dün NTV’de yayımlanan “Neden” programında Alevi kesiminin talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Alevi örgütlerince 9 Kasım’da Ankara’da düzenlenen mitingde, aralarında cemevlerine yasal statü verilmesi, Madımak Oteli’nin müzeye dönüştürülmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması gibi talepleri, “uç talep” olarak nitelendiren Yazıcıoğlu, dün geri adım atarak, “Ülkemizde yaşayan Alevi vatandaşların inançları çerçevesinde huzurlu bir şekilde yaşamasını arzu ediyoruz” dedi.Yazıcıoğlu, “Madımak, bir müze haline getirilerek, jest yapılamaz mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:“Bunun, Türkiye’nin gündeminden çıkması lazım. Üzerinde duracağız. Bunun satın alınarak, hoş bir mekâna çevrilmesi önemli bir yumuşama vesilesi olacak. Devletin imkânları var.”