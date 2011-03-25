-YAZICIOĞLU TACEDDİN DERGAHI'NDA ANILDI ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - BBP'nin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün ikinci yılında Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla kabri başında düzenlenen ve ''Beyaz Buluşma'' adı verilen programda, Yazıcıoğlu ile aynı kazada hayatını kaybedenler anısına Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili ve Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi Nevzat Pakdil, ''Rabbim isterse bir insanı sever, sevdirir ve sevindirir. Ben inanıyorum ki, Muhsin Başkanı Allah sevdi, sevindirdi ve sevdirdi'' dedi. Aradan geçen iki yıl içinde kendisine gönderilen Fatihalarda, dualarda bir eksiklik olmadığını ifade eden Pakdil, ''Bir ömrü güzel yaşadı ve Allah, kendisini takdir ettiği şekilde yanına aldı. Ümit ediyoruz ki, onun gönlünden geçen, yaşadığı davası, Allah'a olan sevgisi, Kur'an'a olan sevgisi, bu millete olan, bütün insanlığa, mazlumlara olan sevgisi, kendi Alperenleri'nin, bu milleti seven bütün insanların gönlünde yaşayacaktır'' diye konuştu. Yazıcıoğlu'nun, sağlığında istediği bir dünyayı, Türkiye'yi göremediğini söyleyen Pakdil, ''Ama inanıyoruz ki, inşallah ahiret hayatında, bu dünyada olacak güzellikleri görecektir'' dedi. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu da, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Türk dünyasında ve İslam dünyasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok güzel şekilde yad edildiğine inandığını belirterek, ''Çünkü, Başkan hayattayken çok güzel yaşamıştı. Dik durmuştu, davasından asla taviz vermemişti. Zikzaklar çizmemişti. Bize çok güzel bir manevi miras bıraktı'' dedi. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Yazıcıoğlu'nun, ''herşeye ve herkese rağmen, anına bile sahip olunamayan bir hayat için fırıldak olunmaması, dik durulması, doğru söylenmesi ve düz yürünmesi ilkesini şiar edindiğini'' söyledi. Topçu, ''Yine onun bir hayali vardı. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bu coğrafyada birleşme, kaynaşma olacak. Müslümanlarla Türk milleti biraraya gelecek. Dilde, işte, fikirde bir ve beraber olunacak. Anadolu coğrafyasında yaşayan Kürt, Türkmen, Çerkez, Lazı, Arap, Arnavut, Alevi, Sünni, başı açık, başı kapalı herkes doğduğu yerde doyacak. Başı dik, karnı tok olacak. Ay yıldızlı al bayrak altında tam bağımsız bir ülke olacak'' şeklinde konuştu.