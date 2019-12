Yazıcıoğlu: Madımak müze olmasın!

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 'Madımak’ın müze filan olması doğru şeyler değildir. Neyin müzesini yapacağız? O zaman Türkiye’nin her köşesini müze yapmak lazım' dedi.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas’taki Madımak Oteli’nin altındaki kebapçının taşınmasıyla ilgili, "Biz oranın kütüphane olmasından yanayız. Müze filan olması doğru şeyler değildir. Neyin müzesini yapacağız? O zaman Türkiye’nin her köşesini müze yapmak lazım" dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu, partisinin Gaziantep’te düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yazıcıoğlu, Ergenekon davasıyla ilgili bir soru üzerine, "(Şu bizden, şu bundan) diye mahkemelerin ayrıldığı görünüyor. Siyaset hukuka müdahale ediyor. Hukuk siyasete müdahale ediyor. Asıl sorun da bu" karşılığını verdi.



Kimsenin peşinen kahraman ilan edilemeyeceğini belirten Yazıcıoğlu, "Kimseyi de peşinen suçlu ilan etmeyiz. Tabii ki hiçbir şey vatandaştan gizlenmeden yargıya intikal etsin ama sonucu mutlaka yargıyla alalım diyorum. Mutlaka yargının sonucunu beklememiz lazım" dedi.



Yazıcıoğlu, Sivas’taki Madımak Oteli’nin altındaki kebapçı dükkanın taşınmasıyla ilgili soru üzerine de, "Madımak’taki yangın Sivas’a karşı yapılmış bir provokasyondur. Orada Alevi kardeşlerimizle beraber Sünni vatandaşlarımızdan da ölenler vardır" yanıtını verdi.

Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:



Yangından BBP kurtarmış



"Dolayısıyla bu büyük acının yaşandığı gün 33 tane vatandaşımızı da o yangın yerinden kurtaran BBP olmuştur. Biz bu acıların ve yaraların sarılmasını istiyoruz. Sürekli gündemde tutulmasını istemiyoruz. Çünkü Aleviler’e karşı yapılmış bir hareket değil, Sivas’a karşı yapılmış, topyekün milletimize karşı yapılmış bir provokasyondur. Otelin altındaki lokanta eskiden de vardı zaten. Yani bir vatandaşımız orada lokanta işletiyor diye ’efendim burada et pişiriyor’ denilmesi, bunlar doğru şeyler değil. Ama, ‘Madem ki istismar ediliyor, bu kadar çok üzerinde duruluyor, birileri de bundan inciniyorsa ben o zaman lokantamı kapatırım’ dedi vatandaşımız ve lokantayı kapattı. Biz oranın kütüphane olmasından yanayız. Ama müze filan olması doğru şeyler değildir. Neyin müzesini yapacağız? O zaman Türkiye’nin her köşesini müze yapmak lazım."



Yazıcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada da kendilerinin muhatabının hiçbir siyasal parti veya aday olmadığını söyledi. Yazıcıoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye’de iktidarlar değişti de ne değişti ki? Soyan aynı soyulan aynı. Ezilen aynı ezen aynı. Zaman zaman filanın elinden filanın eline geçiyor. Ama köylünün Anadolu insanının kaderi hiç değişmiyor. Hep güçlü olanlar kazanıyor.

Onun için de partilere baktığınızda cumhuriyet adına, Atatürkçülük adına, demokrasi adına siyaset yapanlar iktidar olduklarında, iktidar oldukları değerleri ezdi çiğnedi gittiler. Değişen hiçbir şey olmadı."