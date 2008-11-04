Yazıcıoğlu: Çatlı ile pazarlık yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül darbesinden sonra ASALA'ya yönelik operasyon için devletin Abdullah Çatlı ile pazarlık yaptığına ilişkin o dönem kendisine de bilgiler geldiğini söyledi.O dönem Çatlı'ya pazarlık için gidenlerin, mutlaka dönemin tek hakimi Kenan Evren adına gitmiş olacaklarını belirten Yazıcıoğlu, pazarlıkta ne konuşulduğunu ise bilmediğini ifade etti.12 Eylül'den sonra diğer ülkücülerle birlikte kendisinin de cezaevine konduğunu ve Çatlı'ya yapılan ASALA tekifinin orada kendilerine geldiğini dile getiren Yazıcıoğlu, şunları söyledi:"Çatlı'nın yurtdışında olduğu dönemde devletin bazı hassas kuruluşlarının ilişki kurduğu, onlardan bazı görevler talep ettiği bilinen bir husus. Cezaevinde olduğumuz sürede de böyle bir talebin yapıldığını, kendisinden böyle bir talepte bulunulduğunu bize kadar da ulaştırmıştı.Pazarlığın içeriğini bilmem, ama Abdullah'a böyle bir talebin gittiğini biliyorum. Cezaevinden bir arkadaşımız tahliye talebinde bulunup, bizim fikrimizi dolaylı yoldan iletti. Eğer böyle bir talep olduysa bunun devletin resmi kayıtlarıyla güvence altına alınarak yapılmasını tavsiye etmiştik."