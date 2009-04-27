Yazıcıoğlu çarpmayla, Güneş donarak öldü

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili otopsi raporları açıklandı.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, Kahramanmaraş'daki helikopter kazasında yaşamını yitirenlere ilişkin Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, İHA muhabiri İsmail Güneş'in donarak öldüğünün, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer yaşamını yitirenlerin ise ölüm sebeplerinin travmatik çarpma olarak belirtildiğini açıkladı.



Ölüm saatleri yok



Şanverdi düzenlediği basın toplantısında, BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunun ellerine ulaştığını, raporda ölüm sebeplerinin yer aldığını, ancak ölüm saatlerinin bulunmadığını bildirdi.



'Raporda gazeteci İHA muhabiri rahmetli İsmail Güneş'in donarak öldüğü, diğer şehitlerin travmatik çarpma sonucu vefat ettikleri belirtilmiştir. Helikopterin pilotu merhum Murat Kaya İstektepe'nin otopsi raporunda herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtilmektedir' diyen Şanverdi, İstektepe'nin kan tahlillerinde genel olarak uyuşturucu ve alkol bulgusuna da rastlanmadığını aktardı.



BBP tarafından Almanya'dan getirtilen uzmanlar tarafından bulunan Global Positining System (GPS) aletinin hafıza kartının Ulaştırma Bakanlığı'nca incelenmek üzere alınmış olduğunu düşündüklerini ifade eden Şanverdi, 'Adeta bir kara kutu gibi vazife görecek olan hafıza kartının bir an evvel deşifre edilerek sonucun tarafımıza verilmesi ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir' dedi.



‘İleri derecede kalp rahatsızlığı’



Şanverdi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda pilot İstektepe'nin periyodik sağlık raporunu en son 28 Haziran 2008 tarihinde aldığını söyledi.



Pilot İstektepe'nin 8 Nisan 2009 tarihli otopsi raporunda alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığının belirtildiğini hatırlatan Şanverdi, ancak aynı tarihli ve aynı kurumdan alınan histopataloji raporundaki bulguları inceleyen kardiyoloji uzmanlarının ise pilotun ileri düzeyde kalp hastası olduğu ve uçuşa elverişli olmadığını belirttiklerini kaydetti.



Şanverdi, şöyle konuştu:



'Bu gelişmeler ışığında helikopterin pilotun hakimiyetinden çıkma ihtimaliyle ilgili kaygılarımız devam etmektedir. Bu sebeple Kaya İstektepe'nin cesedi üzerinden otopsi esnasında alınan numunelerden yeterli parçaların uluslararası adli tıp otoritelerince ayrıca incelene ve araştırma yaptırmak üzere tarafımıza verilmesini 22 Nisan tarihinde resmen talep ettik. Talebimiz karşılığında numuneler acilen yurtdışına gönderilerek ikinci bir otopsi raporu alınacaktır.'



Şanverdi, Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin düşen Bell 206 serisi helikopterin için acil koduyla bir bildiri yayınladığını, bu bildiride bazı parçaların değişmesi gerektiğinin ifade edildiğini belirterek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu bildiriyi aldıktan sonra gereğini yapıp yapmadığını sordu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şanverdi, kazaya ilişkin parti içinde herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını vurgulayarak, spekülasyonlarla hareket etmediklerini, yapılması gerekeni yaptıklarını söyledi. Tek istediklerinin olayın en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması olduğunu vurgulayan Şanverdi, bu noktada görüş birliği içinde olduklarının altını çizdi. Şanverdi, 'Bütün ihtimallerin peşindeyiz. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz' diye konuştu.



Olağanüstü kurultay 24 Mayıs’ta



Şanverdi, bir başka soruyu yanıtlarken de GPS cihazının hafıza kartındaki bilgilerin Ulaştırma Bakanlığı tarafından deşifre etmesini beklediklerini kaydetti. Şanverdi, bu karta ilişkin bilgilerin Bakanlığın ön raporunda yer almadığını, yetkililerin bu bilgilerin ana raporda yer alacağı şeklinde kendilerine bilgi verdiklerini anlattı.



Bir gazetecinin, 'CIA'ya ait internet sitesinde Muhsin Yazıcıoğlu'na ilişkin 'Öldürüldü' ifadesinin yer aldığına ilişkin haberleri' hatırlatması üzerine ise Şanverdi, bunun bir çeviri yanlışından kaynaklandığını, 'Öldürüldü' değil 'Öldü' ifadesinin kullanıldığını söyledi.



Ahmet Şanverdi, 'Helikopter pilotunun son anda değiştirildiği' yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise 'Bu konuda bir bilgim yok. Sanıyorum İstektepe esas pilottu' karşılığını verdi.



Şanverdi bir başka soruyu yanıtlarken de BBP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın 24 Mayıs tarihinde yapılacağını bildirdi.





