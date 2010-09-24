-YAZICI'DAN SAADET PARTİSI DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Saadet Partisi'nin olağanüstü kongre sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken ''Yargısal kararlarla siyasi sürecin işleyişine müdahaleleri çok doğru bulmuyorum'' dedi. Swiss Otel'de düzenlenen Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yazıcı, Saadet Partisi'ne ilişkin son gelişmelerin üzücü olduğunu belirtti. Hukuka önem veren bir anlayışa sahip olduklarını ancak siyasetin rekabet ortamında yapılan bir faaliyet olduğunu ifade eden Yazıcı, rekabetin olduğu ortamlarda partiler ve partilerin mücadelesinde daha hassas olunması gerektiğini dile getirdi. Yazıcı, ''Yargısal kararlarla siyasi sürecin işleyişine müdahaleleri çok doğru bulmuyorum. Kararı çok derinlemesine bilmemekle birlikte basından edindiğim veya kongre yapıldığından bu yana edindiğim bilgiler itibarıyla böyle bir kanaate sahibim'' dedi. Bir gazetecinin, ''Milli Görüşten yeni bir siyasi parti kurulması gibi ikinci bir kopma yaşanıp yaşanmayacağına'' ilişkin sorusunu Yazıcı, ''Birinci kopma ne ki ikinci kopma olsun. Birinci kopma var mı bilmiyorum'' şeklinde yanıtladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine Yazıcı, Kurtulmuş'un hala Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olduğunu hatırlattı. Yazıcı, ''Bir Genel Başkan ile alakalı 'şuraya geçer, geçmez' şeklinde bir değerlendirme çok nezaket kurallarına sığmaz'' dedi. AK Parti içinde böyle bir konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Yazıcı, ''Hayır. Bizim gündemimiz çok yoğun biz şimdi bir partinin sorunlarını mı konuşacağız yani... Böyle bir şey olabilir mi? Hükümet, devlet yönetimiyle alakalı konular, partimizle kendi siyasetimizle ilgili konuları konuşuyoruz'' yanıtını verdi.