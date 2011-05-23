-YAZICI'DAN KASET YORUMU İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, MHP'deki istifalarla ilgili olarak, ''Kaset içerikleri montaj da olabilir. Ama benim dikkatimi çeken bugüne kadar hiçbir kimse kendisi ile ilgili servis yapılan bu kasetlere yönelik olarak montaj iddiasında bulunmadı. Hatta bazıları sinyal almak suretiyle istifa etti'' dedi. Yazıcı, Perakende Sektörü Eylem Planı çerçevesinde, antrepoların lojistik dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını sağlayacak projenin ayrıntılarının açıklandığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, MHP'deki kaset olayları ve istifalara ilişkin olarak, örtülü, kapaklı hiçbir işlerinin bulunmadığını, her alanda şeffaflıktan yana olduklarını söyledi. Siyasetin gönüllü bir iş olduğunu, insanların siyasete kendi rızası ile girdiğini ifade eden Yazıcı, ''Ama siyasetçi bana göre kendi rızası ile gönüllü olarak siyasete girmekle, kendisine bir siyasi alan belirlemekle, hak ve özgürlüğünü kendi rızası ile sınırlayan adam demektir. 'Ben siyasete girdim, bütün hobilerimi istediğim gibi icra ederim'... Böyle bir lüksün yok, ya girmeyeceksin ya da giriyorsan buna özen göstereceksin. Toplumun yadırgadığı, eleştireceği alanlardan uzak duracaksın'' diye konuştu. Kişilerin görev alanları dışındaki faaliyetleri ile ilgili davranışlarının izlenmesinin yasa ile mümkün olduğunu söyleyen Yazıcı, ''Bu kasetlerin elde edilişinde böyle bir yasal dayanak olmadığı anlaşılıyor. Bu bakımdan üzerinde önemle durulması gerek. Bunlar açıklandı. Kaset içerikleri montaj da olabilir. Ama benim dikkatimi çeken bugüne kadar hiçbir kimse kendisi ile ilgili servis yapılan bu kasetlere yönelik olarak montaj iddiasında bulunmadı. Hatta bazıları sinyal almak suretiyle istifa etti'' ifadesini kullandı. -''KAYITLARIN MONTAJ ARACI OLARAK KULLANILMASI SON DERECE YANLIŞ''- Kayıtların bir şantaj aracı olarak kullanılıyor olmasının son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu belirten Yazıcı, Türkiye'de siyaseti milletin dizayn edeceğini, bunun dışında hiçbir gücün, hiçbir örgütün böyle bir alanı düzenleme hak ve yetkisine sahip olmadığını, bu bakımdan da konunun üzerinde titizlikle durulması gerektiğini kaydetti. Yazıcı, ''Bu konuyla alakalı gerçekten bu kasetlerin öznesi durumunda siyasi partilerin, bunların sözcülerinin partimizi veya hükümeti suçluyor olmaları da gerçekten dayanaksız. Bir yorum olarak söylüyorum, bilgiye dayanmıyor, bir kişi ile alakalı herhangi bir mekanın değişik yerlerinde görüntülerin aynı kasette yer alıyor olması orada birlikte hareket edildiği şeklindeki bir kanaate de yol açıyor'' dedi. ''Sizce montaj mı, izlediniz mi kasetleri?'' şeklindeki soru üzerine de Yazıcı, ''Ben uzman değilim. Bu tür şeyler montajlama yöntemiyle de servis yapılmış olabilir. Ama diyorum ki, piyasaya sürülen bu kasetlerle ilgili olarak, bunların öznesi konumundaki siyasetçilerden hiçbirinin 'montajdır' şeklinde iddiası olmadı. Bunu da ilginç buluyorum'' şeklinde konuştu. -BAKAN YAZICIYA DOĞUM GÜNÜ PASTASI- Yazıcı, ''Sizce doğru mu?'' sorusuna da ''Nasıl anlıyorsanız öyle... Benim kanaatim, aynı çevreden veya Türkiye'yi şekillendirmeye çalışılan bir mühendislik çalışması içinde olanların bir uygulaması, onların bir planı diye düşünüyorum'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Bağımsız milletvekili adayı Altan Tan, 'Başbakan dikkatli olsun, kendi bakanlarının da kaseti çıkabilir' demişti. Ne diyeceksiniz?'' sorusuna da Bakan Yazıcı, şu karşılığı verdi: ''Birisinin kaseti varsa, birisi servis yapacaksa yapsın. Neye dikkat edecek Başbakan?... Başbakanımız zaten söyledi; bizde böyle birisi varsa biz bunu barındırmayız'... Bunların yasalara uygun elde edilmeyişinin, bunların içeriğinin doğru olup olmadığının, bunların şantaj amaçlı olarak servis yapılıyor olmasının sorgulanması gerekir. Bu bir siyaseti dizayn etme amacı taşıyor, bu konu üzerinde durulması gerekir.'' Soruların ardından Bakan Yazıcı'ya sürpriz doğum günü pastası getirildi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Yazıcı, ''Kaç yaşına girdiniz?'' diye sorulması üzerine, ''Yaşımı bilmem de 23 Mayıs 1952 doğumluyum. Yaşımı hesaplayın. Çok mutluyum. İnsanın hatıraları da canlanıyor kafasında. Hepsi gözümün önüne geldi, geçti. Hepinize teşekkür ediyorum'' dedi. Bakan Yazıcı, daha sonra pastanın mumlarını üfledi.