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Yaşam

Yazıcıdan 3 boyutlu çıktı elde etti

Bir mühendis, geliştirdiği bir sistemle objelerin 3 boyutlu olarak taranmasını ve ardından 3 boyutlu çıktısının alınabilmesini sağlıyor.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- NASA'da çalışan bir mühendis, geliştirdiği bir sistemle objelerin 3 boyutlu olarak taranmasını ve ardından taranan bu objelerin 3 boyutlu çıktısının alınabilmesini sağlıyor.


Küçük bir webcam ve lazeri kullanarak kendi 3 boyutlu tarayıcısını geliştiren genç bir mühendis, Makerbot isimli 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak nesnelerin 3 boyutlu çıktısını almayı başardı. Dünyada sınırlı sayıda da olsa kullanılan bu teknolojiyi ucuza mâl etmek isteyen Andy Barry, bu sistemle objelerin birebir kopyalanabildiğine dikkat çekti.


Kaliforniya'da bulunan NASA Ames Araştırma Laboratuvarı'nda çalışan Barry, geliştirdiği sistemin maliyetinin son derece düşük olması sebebiyle bu teknolojiden hemen herkesin faydalanabileceğini dile getirdi.


Yüz taramak için de kullanılabilen sistemde kamera ve lazerin yüzü tarayak sisteme aldığı veri, daha sonra 3 boyutlu yazıcıya gönderiliyor ve kullanıcının yüzünün plastik bir kopyası elde edilebiliyor.


Barry, geliştirdiği sistemin 200 dolarlık fiyat etiketiyle satmayı umduğunu açıklarken, satışın bu sonbaharda başlayacağını sözlerine ekledi.


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