Yazıcı: Yeni anayasanın yapılması konusunda umutsuzum

T24 - A Haber’de Bi Sormak Lazım programında Anayasa Hukuku üzerine çalışan akademisyenlerden Profesör Serap Yazıcı ve Doç. Dr. Sibel İnceoğlu katıldı. TBMM’de 19 Eylül’de Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile 24 akademisyenin yaptı toplantıda usul konusunda ayrışılan noktaların tartışıldığı programda Selin Ongun'un sorularını yanıtlayan Profesör Yazıcı, yeni anayasanın yapılması konusunda umutsuz olduğunu ifade etti.





Profesör Serap Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:



''Seçimler öncesinde bütün partilerin beyannamelerinde yeni anayasanın dahil edilmesi umutları yükseltti. Ama ben genel olarak tabloya baktığımda umutlu olmadığımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum ve yanılmayı umut ediyorum, yöntemle ilgili sorunu çözmeden içerikle ilgili adım atamayız. Beyannamelerde yöntemle ilgili her bir partinin farklı bir iddiası var, Ak Parti yeni anayasayı bu meclis yapar deyip yeni anayası tahaahüt etmektedir, MHP yönteme dair özel ifadeye yer vermiyor, CHP’ye bakınca açık olarak ifade etmemekte, yüzde 10 barajını sorun olarak görmüyor. CHP’nin Mayıs’ta yayınladığı belgede, özel anayasa meclisi talep ettikleri ifade edilmiş, çeşitli grupları temsilen bu meclis’e gelecek olan kişiler, seçimle mi atamayla mı gelecek o belirtilmemiştir. Daha da önemlisi bu anayasa meclisinin üye tam sayısının dörtte üçüyle karar vermesi ifade edilmiş, metin referanduma sunulursa yüzde 50 kabul eşiği öngörmektedir. Bu süreci uzatan eşikler. BDP uzun vadeli halk mücadelesi ile şekillenecek bir anayasadan söz ediliyor. O ifadeleri okuyunca bu 5 yıl da sürer 10 yıl da sürer”





'Meclis Başkanı'na da söyledim'



''Ben bu umutsuzluğumu Meclis Başkanı’na da söyledim, uzlaşma komisyonu kurulursa onun süresinin beş altı ay ile sınırlanması gerektiğini süre sınırı getirilmezse yeni anayasanın gerçekleşmeyeceğini söyledim.Beni asıl umutsuzlandıran şey, Cumartesi günü Fikret Bila’nın köşesindeki ve Melih Aşık’ın köşesinde okuduklarımla ilgili Bila da Gürsel Tekin’in demeci var, Silivri’deki sanıklar salınmadıkça biz anayasa çalışmalarına katılmayacağız. Melih Aşık’ın köşesinde 2”010 referandumundaki anayasa değişikliği ilga edilmezse biz anayasa değişikliğine katılmayız” ifadesi.Tablodan çok umutlu olmadığımı anlatabilmek için bunun güçlü kanıtlarını paylaşmak için bunları söylüyorum.”





