Beyoğlu’nda gaspçı sokak çocuklarının saldırısına uğrayan ünlü spiker Ayşenur Yazıcı, ölümden döndü.



Yazıcı, geçen cumartesi akşamı Beyoğlu Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı’ndaki Arte İstanbul Sanat Merkezi’ndeki bir etkinliğe katıldı. Saat 00.45’te bir gazeteci arkadaşıyla evine gitmek üzere binadan ayrılan ve otoparka doğru yürüyen Yazıcı’nın yanına 16 yaşlarındaki 2 kişi şarkı söyleyerek yaklaştı. Gençlerden biri gazeteci arkadaşını oyalarken, diğeri bıçağı Yazıcı’nın boğazına dayayarak çantasını istedi. İki kişi, çantayı alıp kaçarken, Yazıcı’nın feryadı sonucu mahallenin gençleri, sopalarla yardıma koştu.



İki genç yakalanırken olayın şokunu uzun süre atlatamayan Yazıcı, “Bana ‘Çantayı ver, yoksa gırtlağını keseyim mi?’ dedi. ‘Al işte çanta, al’ diyorum. Rabbim kimseye şah damarı üzerinde bıçağı hissedeceği bir durum vermesin” diye konuştu.

