-YAZICI KILIÇDAROĞLU'NDAN 30 BİN LİRA İSTİYOR RİZE (A.A) - 14.05.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, üniversiteye yerleştirmeyle ilgili ÖSYM'ye gönderdiği iddia edilen ''mail'' konusunda, ''Yaptığım istişare sonucu, sayın Kılıçdaroğlu hakkında bu dayanaksız ithamından ötürü 30 bin liralık manevi tazminat davası açmam uygun görüldü'' dedi. Yazıcı, Kanal 24'te katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. İddiaya konu mailin ''kurgu'' olduğunu ifade eden Yazıcı, ''Tamamen saçma. Çok basit bir mantıkla, sıradan bir vatandaşın baktığında, küçük bir muhakemeyle irdelendiğinde kesinlikle bunun bir bakana, sorumluluk makamında bir kişiye ait olamayacağını bilebilecek kadar saçmalık dolu. Avukatlarıma talimat verdim. Kimdir, kim yapıyorsa bulunsun ve gerekli cezalandırma yapılsın'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci devam ettirmesinin ardından açıklama yaptığını belirten Yazıcı, şunları söyledi: ''Bekledim ki, Sayın Kılıçdaroğlu 'Ben bir yanlış yaptım. AK Parti'den ve ismi geçen benden özür diliyorum' veya özür kelimesini çıkarsın, 'Kusura bakmasınlar yanlışlık yaptım.' Bunu beklerdim. Baktım ki yok. Tam bir pişkinlik içerisinde, aymazlık içerisinde, adeta aldırmaz bir tavırla iddiasını sürdürür şekilde beyanda bulundu. Sayın Başbakan 'O bakanı açıkla' dediğinde, 'O zaten kendisi açıkladı, benim açıklamama gerek yok' derken, bütün konuşmaların içerisinde bakan olarak nitelendirdiği kişinin benim olduğumu ifade etmiş oldu. Avukatlarıma talimat verdim. Yaptığım istişare sonucu, sayın Kılıçdaroğlu hakkında bu mesnetsiz, dayanaksız ithamından ötürü 30 bin liralık manevi tazminat davası açmam uygun görüldü.'' Yazıcı, ''mail''de yeğenden bahsedildiğini, ancak herhangi bir ismin geçmediğini, kendisinin 7-8 yaşında ilkokula giden ikiz yeğeninden başka yeğeni olmadığını sözlerine ekledi.