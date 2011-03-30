-YAZICI: ''ERGENEKON'DA SÜREÇ DEVAM EDER'' TBMM (A.A) - 30.03.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasıyla ilgili olarak, ''İnşallah sürece (Ergenekon) bir zarar vermez, süreç devam eder'' dedi. Yazıcı, bir gazetecinin, ''Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasıyla özel yetkilerinin alınmasının 'Ergenekon' soruşturmasının seyrini nasıl etkileyeceğine'' ilişkin sorusu üzerine, ''Hayırlı olsun diyeceğim. Bunun ötesinde, nedir, neye ihtiyaç duyuldu? Bu, savcılar açısından terfidir'' diye konuştu. Bunun ötesinde daha fazla bir bilgi sahibi olmadığı için değerlendirme yapacak durumda olmadığını kaydeden Yazıcı, ''Bunun takdirini yapacak olan kuruldur'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, ''Bu görev değişikliğinin süreci olumsuz etkileyeceği ya da uzatacağı yönündeki görüşlere katılıyor musunuz?'' sorusuna, ''Bunun artısı var eksisi var. Bu çalışmaları Sayın Öz tek başına yapmıyor, birlikte yapıyor. İnşallah sürece bir zarar vermez, süreç devam eder. Sanırım bunlar da konuşulmuştur, konuşmadan olduğu kanısında değilim'' yanıtını verdi. Zekeriya Öz'ün ''Benim için sürpriz oldu'' dediğinin anımsatılması üzerine ise Yazıcı, ''Konu hakkında bilgi sahibi olmadığım için daha fazla yorum yapmam doğru olmaz'' dedi.