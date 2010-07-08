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Politika

YAZICI: ÇOK İLGİNÇ BİR KARAR ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2010 01:31

-YAZICI: ÇOK İLGİNÇ BİR KARAR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliği paketine ilişkin kısmi iptal kararını ''ilginç bir karar'' olarak değerlendirdi. AA muhabirine Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı değerlendiren Yazıcı, ''Bana göre çok ilginç bir karar'' diye konuştu. Anayasa değişikliği konusunda uzun süredir tartışmalar yapıldığını anımsatan Bakan Yazıcı, tartışmanın özünde de Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'nin hangi ölçekte veya ne kadar inceleyebileceği olduğunu ifade etti. Hayati Yazıcı, şöyle konuştu: ''Bu, Anayasa'da açık, seçik yazılmış. Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğini sadece şekil bakımından denetleyebilir. Bu şeklin de ne olduğu yine açıklanmış, şekil konusunda da Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi sınırsız değil. Burada sınır var. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken şey nedir? Anayasa'nın kendisine tanıdığı yetki çerçevesi içinde yürütülen davayı incelemek ve sonuçta usul ve şekil bakımından eksiklik yoksa davayı reddetmelidir. Ama Anayasa Mahkemesi bunu yapmamış. Tümden iptal edilen madde yok. Sadece maddelerde cümleler, tümceler cımbızla ayıklanmak suretiyle bir iptal prosedürü tevdi edilmiş. Bu Anayasa'ya kesinlikle aykırı. Bir defa demokratik ülkelerde, parlamenter sistemin egemen olduğu ülkelerde, yasa koyma yetkisi, yargı ve yürütme yetkisi farklı. Anayasa Mahkemesi de bu kategorilerden yargısal alanda yer alan bir kurum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, kendisini bir yana koyarak yasama, yürütme ve yargı alanlarında fonksiyon icra eden işler üstlenmiş Anayasa ile... Anayasa Mahkemesi, idare kuruluşlarının tepesinde, üstünde bir kurum, bir mahkeme değildir.  Anayasa Mahkemesi kendisine çizdiği görev ve yetki alanının dışına çıkarak bu kararı vermiştir.''

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