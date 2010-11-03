-YAZICI: BU SÜRECİ ARTIK KİMSE ÖNLEYEMEZ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Taksim'deki terörist saldırıdan hemen sonra PKK'nın üstlenmemesinin sonuçta öyle çıksa da önemli olduğunu belirterek, ''Bu süreci artık hiç kimse önleyemez. Türkiye, bu sorunu bütün halklarıyla, katmanlarıyla birlikte topyekun olarak inşallah aşacak'' dedi. Yazıcı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından yürütülen gönüllü programı kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu''nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının Taksim'deki terörist saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin saldırının bunun demokratik açılım sürecine zarar verip vermeyeceğine yönelik sorusu üzerine ''Hayır'' yanıtını veren Yazıcı, saldırıyı ''vahim bir olay'' diye niteleyerek, şunları söyledi: ''Ancak bu bombalama olayı dolayısıyla Türkiye'de yaşayan hemen her kesimin, uluslararası bu süreçleri takip edenlerin verdikleri tepkiler, terörle bir yere varılamayacağı noktasında birleşiyor. Tepkilerin birleşmiş olması önemlidir. Bu olay yapıldıktan hemen sonra PKK ve o kesimin üstlenmeyişi önemlidir, sonuçta öyle çıksa bile. Bunları önemsiyorum. Bu süreci artık hiç kimse önleyemez. Türkiye, bu sorunu bütün halkıyla, katmanlarıyla birlikte topyekun olarak inşallah aşacak.''