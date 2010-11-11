-YAZICI: BARDAKOĞLU'NUN ALINMASININ ALTINDA BİR ŞEY ARAMAYIN İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Ali Bardakoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, ''Bardakoğlu değerli bir bilim adamıdır. 7 yıldır görev başında. Bir görev değişimi olmuştur. Bunun ötesinde başka bir şey aramak doğru değildir'' dedi. Yazıcı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen ''21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu''nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Bardakoğlu'nun görevden alınmasıyla ilgili soru üzerine Yazıcı, ''Yok, görevden alınmayla bağdaştırmayın. Ali Bey benim okuldan da arkadaşım. Değerli bir bilim adamıdır. Çok önemli hizmetler yaptı. Dolayısıyla 7 yıldır görev başında. Zaten bir süredir bunları söylüyordu. 'Belli bir süre sonra görev değişikliği olur' diye. Kendisi de bu algıyı almıştır. Görevinden ayrılacağını da belirtmiştir. Bir görev değişimi olmuştur. Bunun ötesinde başka bir şey aramak doğru değildir. Böyle bir şey de yok'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Görev süresinin bitmesine 2 ay vardı'' hatırlatması üzerine Bakan Yazıcı, ''Diyanet İşleri Başkanlığı belirli süreli değil. 2003'ün Mayısından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyordu. Yani rektörler gibi belirli süreliğine atanan makam değil. Atarsın bir süre kalır, görevden ayrılır veya alırsınız. Yani onların belirli bir süresi yok. Dolayısıyla görevi dolmadan önce bu işlem yapıldı. Bu tür değerlendirmeler doğru değil'' dedi. -GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, bir gazetecinin, ''Kapıkule'de kurbanlık hayvanlara el konulduğu bilgisi geldi. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz'' sorusu üzerine, olayın geçen hafta meydana geldiğini hatırlattı. Canlı hayvan ithalatı konusunda kararnamenin çıktığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Türkiye'deki et sıkıntısı dolayısıyla canlı hayvan ithalatını belli bir program dahilinde öngördüğünü ifade eden Yazıcı, şu bilgileri verdi: ''Geçen hafta Cuma günü Macaristan'dan Türkiye'ye 2 tır dolusu hayvan girişi yapılmak istendi. Beyannamede beyan edilen fiyatla, beraberindeki fatura arasında bir farklılık gözüküyor. Farklılık çıkması üzerine inceleme yapılıyor. Dolayısıyla beyan edilen fiyatıyla gerçek fiyat arasında bir farklılık var. Bu sebeple bir işlem yapılıyor. Ayrıca tırlardaki hayvanların incelemesinde beyan edilen 'dana' olmasına rağmen, tırlardaki hayvanların önemli bir kısmının düve olduğunu görüyorlar. Bunun anlamı şu. Dana olması halinde yüzde 30 vergisi var. Düve olması halinde vergi oranı yüzde 40. Demek ki bir vergi kaybı var. Bu sebeple işlem yapılıyor. Evraklar savcılığa sevk ediliyor. Sonuç itibarıyla bu eylem bir gümrük kaçakçılığı suçunu oluşturuyor. Hayvanların bakımı gümrük sahası içinde yapılıyor. Mahkemeden de karar çıkıyor. Yarın 67 tane olan bu hayvanların sorun olmayan 5 tanesi ithalatçıya iade ediliyor. Geri kalan 62 tanesi yarın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açık artırmayla satışı yapılacak. Olay bundan ibaret.''